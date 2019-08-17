Менхенгладбахская "Боруссия" и "Шальке" голов не забивали
В 1-м туре немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" и "Шальке" расписали нулевую ничью.
"Боруссия" М - "Шальке" 0:0
"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Эльведи, Вендт, Гинтер, Нойхаус (Джонсон, 63), Бенеш, Закария, Тюрам (Траоре, 82), Плеа, Эмболо (Раффаэл, 77).
"Шальке": Нюбель, Настасич, Кенни, Стамбули, Очипка, Маскарель, Калиджури, Харит (Мерджан, 90), Маккенни (Сане, 85), Раман (Резе, 74), Бургшталлер.
Предупреждения: Нойхаус (15), Стамбули (16), Бенеш (57), Калиджури (63), Лайнер (89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|1
|3
|2
|Фрайбург
|1
|3
|3
|Фортуна Дюссельдорф
|1
|3
|4
|Байер Леверкузен
|1
|3
|5
|Вольфсбург
|1
|3
|6
|Герта
|1
|1
|7
|Бавария Мюнхен
|1
|1
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|1
|1
|9
|Шальке
|1
|1
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|0
|0
|11
|Хоффенхайм
|0
|0
|12
|РБ Лейпциг
|0
|0
|13
|Унион Берлин
|0
|0
|14
|Падерборн
|1
|0
|15
|Кельн
|1
|0
|16
|Вердер Бремен
|1
|0
|17
|Майнц 05
|1
|0
|18
|Аугсбург
|1
|0