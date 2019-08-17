Менхенгладбахская "Боруссия" и "Шальке" голов не забивали

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Менхенгладбахская "Боруссия" и "Шальке" голов не забивали

В 1-м туре немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" и "Шальке" расписали нулевую ничью.

"Боруссия" М - "Шальке" 0:0

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Эльведи, Вендт, Гинтер, Нойхаус (Джонсон, 63), Бенеш, Закария, Тюрам (Траоре, 82), Плеа, Эмболо (Раффаэл, 77).

"Шальке": Нюбель, Настасич, Кенни, Стамбули, Очипка, Маскарель, Калиджури, Харит (Мерджан, 90), Маккенни (Сане, 85), Раман (Резе, 74), Бургшталлер.

Предупреждения: Нойхаус (15), Стамбули (16), Бенеш (57), Калиджури (63), Лайнер (89).   

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5 Вольфсбург Вольфсбург 1 3
6 Герта Герта 1 1
7 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 1 1
8 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 1 1
9 Шальке Шальке 1 1
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 0 0
11 Хоффенхайм Хоффенхайм 0 0
12 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0 0
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