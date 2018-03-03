Менхенгладбахская "Боруссия" и "Вердер" расписали результативную ничью

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Менхенгладбахская "Боруссия" и "Вердер" расписали результативную ничью

В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" на своём поле сыграла вничью с "Вердером". "Жеребята" в первом тайме забили два безответных гола, однако после перерыва "бременские музыканты" сумели отыграться.

"Боруссия М" – "Вердер" - 2:2

Голы: Закария, 5 - 1:0, Мойсандер, 33 (автогол) - 2:0, Дилэйни, 59 - 2:1, Юханнссон, 78 - 2:2.

"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Эльведи, Оксфорд (Херрманн, 82), Вестергор, Хофманн, Закария (Кюизанс, 46), Крамер (Янчке, 72), Азар, Штиндль, Бобадилья.

"Вердер": Павленка, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон, Фридль (Гондорф, 76), Баргфреде, Эггештайн, Дилэйни, Бауэр (Юханнссон, 46), Бельфодиль (Лангкамп, 90), Крузе.

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6 РБ Лейпциг 24 38
7 Боруссия Менхенгладбах 25 35
8 Аугсбург 24 32
9 Хоффенхайм 24 32
10 Ганновер 96 24 32
11 Герта 24 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вердер Бремен 25 27
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