Менхенгладбахская "Боруссия" крупно проиграла "Вольфсбергу", "Рома" разгромила "Истамбул"
"Вольфсберг" разгромил менхенгладбахскую "Боруссию" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.
В параллельном матче "Рома" разгромила "Истанбул".
"Боруссия М" - "Вольфсберг" - 0:4 (0:3)
Голы: Вайссман, 13 - 0:1, Ляйтгеб, 31 - 0:2, Рицмайер, 41 - 0:3, Ляйтгеб, 68 - 0:4.
"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Крамер, Закария, Бенеш, Нойхаус (Эмболо, 46), Плеа (Херрманн, 72), Тюрам (Раффаэл, 71).
"Вольфсберг": Кофлер, Рнич, Шмиц, Золльбауэр, Новак, Линдль, Рицмайер (Верницниг, 85), Шмид, Ляйтгеб, Вайссман (Шмидт, 83), Ньянгбо (Шмербек, 90).
"Рома" - "Истанбул Башакшехир" - 4:0 (1:0)
Голы: Жуниор Кайсара, 42 (в свои ворота) - 1:0, Джеко, 58 - 2:0, Дзаньоло, 71 - 3:0, Клайверт, 90+3 - 4:0.
"Рома": Пау Лопес, Коларов, Фасио, Жуан Жезус, Спинаццола, Пасторе (Пеллегрини, 64), Кристанте (Верету, 72), Диавара, Дзаньоло, Джеко (Калинич, 74), Клайверт.
"Истанбул Башакшехир": Гюнок, Клиши, Жуниор Кайсара, Понк, Мехмет Топал, Алексич (Окечукву, 69), Вишча, Махмут Текдемир, Ирфан Кахведжи, Арда Туран (Кривелли, 64), Гульбраннсен (Ба, 77).
Таким образом у "Ромы" и "Вольфсберга" по три балла. У "Боруссии" и "Истамбула" - 0 очков.
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|4
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|3
|Группа B
|М
|О
|1
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|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
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|Парма
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|6
|4
|Бешикташ
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|4
|5
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