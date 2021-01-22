Менхенгладбахская "Боруссия" купила 19-летнего опорника из "Тулузы"

Менхенгладбахская "Боруссия" на своём официальном сайте объявила о приобретении полузащитника "Тулузы" Куадио Коне.

Немецкий клуб заплатил за опорного хавбека 9 миллионов евро и оставил его в аренде в нынешней команде до конца сезона.

Контракт французского футболиста с "Боруссией" рассчитан до лета 2025 года с опцией продления ещё на 12 месяцев.

19-летний Коне является воспитанником "Тулузы", сыграл 35 матчей и забил 2 гола.

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