Менхенгладбахская "Боруссия" купила сына Тюрама
Менхенгладбахская "Боруссия" в своём официальном твиттере объявила о переходе форварда "Генгама" Маркуса Тюрама.
Сумма трансфера составила 9 миллионов евро. 21-летний француз заключил с немецким клубом контракт до лета 2023 года.
Тюрам выступал за "Генгам" с 2017 года, за два сезона он сыграл 72 матча, забил 17 голов и сделал 4 ассиста.
Маркус является старшим сыном легендарного французского защитника Лилиана Тюрама, который в течение карьеры выступал за "Монако", "Парму", "Ювентус" и "Барселону".
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|34
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|34
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|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
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|34
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|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
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|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
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|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
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|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
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|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
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