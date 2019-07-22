Менхенгладбахская "Боруссия" купила сына Тюрама

Менхенгладбахская "Боруссия" в своём официальном твиттере объявила о переходе форварда "Генгама" Маркуса Тюрама.

Сумма трансфера составила 9 миллионов евро. 21-летний француз заключил с немецким клубом контракт до лета 2023 года.

Тюрам выступал за "Генгам" с 2017 года, за два сезона он сыграл 72 матча, забил 17 голов и сделал 4 ассиста.

Маркус является старшим сыном легендарного французского защитника Лилиана Тюрама, который в течение карьеры выступал за "Монако", "Парму", "Ювентус" и "Барселону".

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