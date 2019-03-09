Менхенгладбахская "Боруссия" на выезде переиграла "Майнц"

В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги "Майнц" уступил менхенгладбахской "Боруссии".

Таким образом, менхенгладбахский клуб сравнялся по очкам с "РБ Лейпцигом", однако не смог сдвинуть их с третьего места.

"Майнц" - "Боруссия" М 0:1

Гол: Эльведи, 63 - 0:1

"Майнц": Мюллер, Белль, Бросински, Аарон Мартин, Ниакате, Латца (Кунде, 85), Озтуналы (Онисиво, 71), Боэтиюс, Гбамен, Квайсон, Уджа (Матета, 55).

"Боруссия" М: Зоммер, Вендт, Янчке, Эльведи, Штробль, Джонсон, Закария, Хофманн (Крамер, 89), Азар (Херрманн, 69), Плеа (Ланг, 90), Штиндль.

Предупреждения: Боэтиюс (81), Гбамен (84).

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