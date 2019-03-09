Менхенгладбахская "Боруссия" на выезде переиграла "Майнц"

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Менхенгладбахская "Боруссия" на выезде переиграла "Майнц"

В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги "Майнц" уступил менхенгладбахской "Боруссии".

Таким образом, менхенгладбахский клуб сравнялся по очкам с "РБ Лейпцигом", однако не смог сдвинуть их с третьего места.

"Майнц" - "Боруссия" М 0:1

Гол: Эльведи, 63 - 0:1

"Майнц": Мюллер, Белль, Бросински, Аарон Мартин, Ниакате, Латца (Кунде, 85), Озтуналы (Онисиво, 71), Боэтиюс, Гбамен, Квайсон, Уджа (Матета, 55).

"Боруссия" М: Зоммер, Вендт, Янчке, Эльведи, Штробль, Джонсон, Закария, Хофманн (Крамер, 89), Азар (Херрманн, 69), Плеа (Ланг, 90), Штиндль.

Предупреждения: Боэтиюс (81), Гбамен (84).

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1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 57
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 57
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 46
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 46
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 40
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 24 39
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 39
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 25 36
9 Герта Герта 25 35
10 Хоффенхайм Хоффенхайм 24 34
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 24 31
12 Фрайбург Фрайбург 25 30
13 Майнц 05 Майнц 05 25 30
14 Шальке Шальке 25 23
15 Аугсбург Аугсбург 25 22
16 Штутгарт Штутгарт 25 19
17 Ганновер 96 Ганновер 96 24 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 24 13
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