Менхенгладбахская "Боруссия" на выезде переиграла "Майнц"
В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги "Майнц" уступил менхенгладбахской "Боруссии".
Таким образом, менхенгладбахский клуб сравнялся по очкам с "РБ Лейпцигом", однако не смог сдвинуть их с третьего места.
"Майнц" - "Боруссия" М 0:1
Гол: Эльведи, 63 - 0:1
"Майнц": Мюллер, Белль, Бросински, Аарон Мартин, Ниакате, Латца (Кунде, 85), Озтуналы (Онисиво, 71), Боэтиюс, Гбамен, Квайсон, Уджа (Матета, 55).
"Боруссия" М: Зоммер, Вендт, Янчке, Эльведи, Штробль, Джонсон, Закария, Хофманн (Крамер, 89), Азар (Херрманн, 69), Плеа (Ланг, 90), Штиндль.
Предупреждения: Боэтиюс (81), Гбамен (84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|57
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|57
|3
|РБ Лейпциг
|25
|46
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|46
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|40
|6
|Байер Леверкузен
|24
|39
|7
|Вольфсбург
|25
|39
|8
|Вердер Бремен
|25
|36
|9
|Герта
|25
|35
|10
|Хоффенхайм
|24
|34
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|31
|12
|Фрайбург
|25
|30
|13
|Майнц 05
|25
|30
|14
|Шальке
|25
|23
|15
|Аугсбург
|25
|22
|16
|Штутгарт
|25
|19
|17
|Ганновер 96
|24
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|24
|13