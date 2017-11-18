Менхенгладбахская "Боруссия" на выезде победила "Герту"
В рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" в гостях переиграла "Герту" со счётом 4:2.
"Герта" – "Боруссия М" - 2:4
Голы: Штиндль, 5 - 0:1, Азар, 14 (пенальти) - 0:2, Раффаэл, 20 - 0:3, Ибишевич, 28 - 1:3, Вайзер, 71 - 2:3, Раффаэл, 77 - 2:4.
"Герта": Ярстейн, Рекик, Лангкамп, Платтенхардт, Вайзер, Эссвайн (Лазаро, 62), Шелбред, Майер, Зельке, Ибишевич, Калу (Миттельштедт, 82).
"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Закария, Крамер, Джонсон (Херрманн, 74), Азар (Дрмич, 90), Штиндль, Раффаэл (Грифо, 88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|12
|29
|2
|РБ Лейпциг
|12
|23
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|12
|21
|4
|Боруссия Дортмунд
|12
|20
|5
|Хоффенхайм
|12
|20
|6
|Шальке
|11
|20
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|19
|8
|Ганновер 96
|11
|18
|9
|Байер Леверкузен
|12
|17
|10
|Аугсбург
|12
|16
|11
|Штутгарт
|12
|16
|12
|Майнц 05
|12
|15
|13
|Вольфсбург
|12
|14
|14
|Герта
|12
|14
|15
|Гамбург
|11
|10
|16
|Фрайбург
|12
|8
|17
|Вердер Бремен
|11
|5
|18
|Кельн
|12
|2