Менхенгладбахская "Боруссия" на выезде победила "Герту"

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Менхенгладбахская "Боруссия" на выезде победила "Герту"

В рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" в гостях переиграла "Герту" со счётом 4:2.

"Герта" – "Боруссия М" - 2:4

Голы: Штиндль, 5 - 0:1, Азар, 14 (пенальти) - 0:2, Раффаэл, 20 - 0:3, Ибишевич, 28 - 1:3, Вайзер, 71 - 2:3, Раффаэл, 77 - 2:4.

"Герта": Ярстейн, Рекик, Лангкамп, Платтенхардт, Вайзер, Эссвайн (Лазаро, 62), Шелбред, Майер, Зельке, Ибишевич, Калу (Миттельштедт, 82).

"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Закария, Крамер, Джонсон (Херрманн, 74), Азар (Дрмич, 90), Штиндль, Раффаэл (Грифо, 88).

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1 Бавария Мюнхен 12 29
2 РБ Лейпциг 12 23
3 Боруссия Менхенгладбах 12 21
4 Боруссия Дортмунд 12 20
5 Хоффенхайм 12 20
6 Шальке 11 20
7 Айнтрахт Франкфурт 12 19
8 Ганновер 96 11 18
9 Байер Леверкузен 12 17
10 Аугсбург 12 16
11 Штутгарт 12 16
12 Майнц 05 12 15
13 Вольфсбург 12 14
14 Герта 12 14
15 Гамбург 11 10
16 Фрайбург 12 8
17 Вердер Бремен 11 5
18 Кельн 12 2
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