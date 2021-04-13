Менхенгладбахская "Боруссия" назвала имя нового тренера
Фото твиттер "Боруссии" М
Менхенгладбахская "Боруссия" объявила о назначении Ади Хюттера на пост главного тренера команды.
Австрийский специалист возглавит "жеребят" со следующего сезона. До лета он продолжит занимать пост наставника "Айнтрахта".
Контракт Хюттера с "Боруссией" М будет рассчитан на три сезона - до июня 2024 года.
Ранее команда из Менхенгладбаха потеряла тренера Марко Розе, которого переманила дортмундская "Боруссия".
Не пропустите: "Кёльн" уволил главного тренера. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Пять топ-клубов претендуют на Милинковича-Савича
-
Пеп дарит надежду конкурентам, "Барселона" снова проигрывает в ТОП-матче, а Месси опять не забивает в Классико: главные итоги выходных
-
Серхио Рамос заразился коронавирусом
-
Муса, Ерёменко и Рауш - в топ-10 самых дорогих свободных агентов по версии Transfermarkt
-
Умер главный врач "Динамо" Ярдошвили
Лента новостей
-
4 игрока "Локомотива" и 3 футболиста ЦСКА - в сборной 25-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Рибальта после ухода из "Зенита" получил должность в "Парме"
-
Пять топ-клубов претендуют на Милинковича-Савича
-
Пеп дарит надежду конкурентам, "Барселона" снова проигрывает в ТОП-матче, а Месси опять не забивает в Классико: главные итоги выходных
-
"Локомотив" ответил на заявление "Спартака" о провокациях Гильерме в адрес болельщиков
-
Рим может лишиться права принимать матчи Евро-2020
-
Серхио Рамос заразился коронавирусом
-
Менхенгладбахская "Боруссия" назвала имя нового тренера
-
РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Ярдошвили
-
Муса, Ерёменко и Рауш - в топ-10 самых дорогих свободных агентов по версии Transfermarkt
-
Вальверде готов сыграть с "Ливерпулем" на уколах
-
Васкес близок к уходу из "Севильи"
-
Рангник не заключал контракт с "Локомотивом"
-
Фелиш травмировался в первом же матче после восстановления от другого повреждения
-
Умер главный врач "Динамо" Ярдошвили
-
Уткин предложил Сухине две версии появления в судейской комнате перед дерби "Локомотив" - "Спартак"
-
Перес переизбран на пост президента "Реала" из-за отсутствия других кандидатов
-
Аршавин не исключил, что станет спортивным директором "Зенита"
-
Стали известны новые детали продления контракта Неймара с ПСЖ
-
"Барселона" впервые возглавила рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20