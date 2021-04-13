Менхенгладбахская "Боруссия" назвала имя нового тренера

Фото твиттер "Боруссии" М

Менхенгладбахская "Боруссия" объявила о назначении Ади Хюттера на пост главного тренера команды.

Австрийский специалист возглавит "жеребят" со следующего сезона. До лета он продолжит занимать пост наставника "Айнтрахта".

Контракт Хюттера с "Боруссией" М будет рассчитан на три сезона - до июня 2024 года.

Ранее команда из Менхенгладбаха потеряла тренера Марко Розе, которого переманила дортмундская "Боруссия".

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