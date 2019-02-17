Менхенгладбахская "Боруссия" не смогла одолеть "Айнтрахт" в 22-м туре Бундеслиги

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Менхенгладбахская "Боруссия" не смогла одолеть "Айнтрахт" в 22-м туре Бундеслиги

В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" сыграл вничью с менхенгладбахской "Боруссией". "Жеребята" остались на третьем месте, а франкфуртский клуб поднялся на шестую позицию.

"Айнтрахт" - "Боруссия" М 1:1

Голы: да Кошта, 45 - 1:0, Закария, 82 - 1:1

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, да Кошта, Костич, де Гузман, Хасебе, Гачинович, Фернандес (Виллемс, 78), Ребич (Йович, 84), Аллер (Гонсалу Пасиенсия, 89).

"Боруссия" М: Зоммер, Эльведи, Гинтер, Вендт, Джонсон, Закария, Крамер (Штробль, 77), Азар, Нойхаус (Дрмич, 67), Херрманн (Плеа, 67), Штиндль.

Предупреждения: Гачинович (33), Хасебе (66), Крамер (68), де Гузман (74).  

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Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 21 50
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 22 48
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 21 42
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 22 41
5 Вольфсбург Вольфсбург 22 35
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 21 33
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 22 33
8 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 21 33
9 Герта Герта 22 32
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 22 31
11 Майнц 05 Майнц 05 22 27
12 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 21 25
13 Фрайбург Фрайбург 22 24
14 Шальке Шальке 22 23
15 Аугсбург Аугсбург 22 18
16 Штутгарт Штутгарт 22 15
17 Ганновер 96 Ганновер 96 22 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 21 12
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