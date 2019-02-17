Менхенгладбахская "Боруссия" не смогла одолеть "Айнтрахт" в 22-м туре Бундеслиги
В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" сыграл вничью с менхенгладбахской "Боруссией". "Жеребята" остались на третьем месте, а франкфуртский клуб поднялся на шестую позицию.
"Айнтрахт" - "Боруссия" М 1:1
Голы: да Кошта, 45 - 1:0, Закария, 82 - 1:1
"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, да Кошта, Костич, де Гузман, Хасебе, Гачинович, Фернандес (Виллемс, 78), Ребич (Йович, 84), Аллер (Гонсалу Пасиенсия, 89).
"Боруссия" М: Зоммер, Эльведи, Гинтер, Вендт, Джонсон, Закария, Крамер (Штробль, 77), Азар, Нойхаус (Дрмич, 67), Херрманн (Плеа, 67), Штиндль.
Предупреждения: Гачинович (33), Хасебе (66), Крамер (68), де Гузман (74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|22
|48
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|4
|РБ Лейпциг
|22
|41
|5
|Вольфсбург
|22
|35
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|7
|Хоффенхайм
|22
|33
|8
|Байер Леверкузен
|21
|33
|9
|Герта
|22
|32
|10
|Вердер Бремен
|22
|31
|11
|Майнц 05
|22
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|25
|13
|Фрайбург
|22
|24
|14
|Шальке
|22
|23
|15
|Аугсбург
|22
|18
|16
|Штутгарт
|22
|15
|17
|Ганновер 96
|22
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12