Менхенгладбахская "Боруссия" не смогла одолеть "Айнтрахт" в 22-м туре Бундеслиги

В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" сыграл вничью с менхенгладбахской "Боруссией". "Жеребята" остались на третьем месте, а франкфуртский клуб поднялся на шестую позицию.

"Айнтрахт" - "Боруссия" М 1:1

Голы: да Кошта, 45 - 1:0, Закария, 82 - 1:1

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, да Кошта, Костич, де Гузман, Хасебе, Гачинович, Фернандес (Виллемс, 78), Ребич (Йович, 84), Аллер (Гонсалу Пасиенсия, 89).

"Боруссия" М: Зоммер, Эльведи, Гинтер, Вендт, Джонсон, Закария, Крамер (Штробль, 77), Азар, Нойхаус (Дрмич, 67), Херрманн (Плеа, 67), Штиндль.

Предупреждения: Гачинович (33), Хасебе (66), Крамер (68), де Гузман (74).

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