Менхенгладбахская "Боруссия" объявила о переходе хавбека "Лейпцига" Вольфа
Хавбек "Лейпцига" Хеннеса Вольф стал игроком менхенгладбахской "Боруссии".
Клуб арендовал футболиста на один сезона с опцией выкупа.
Aus Hannes Wolf wird ein Fohlen! #derWolf #dieFohlen pic.twitter.com/VR7ZfElQte— Borussia (@borussia) July 21, 2020
В завершившемся сезоне Вольф провел 5 матчей за "Лейпциг". Ранее он выступал в австрийском "Зальцбурге".
А еще: Дортмундская "Боруссия" объявила о покупке английского таланта| http://soccernews.ru
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|32
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|Байер Леверкузен
|32
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
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|Вольфсбург
|32
|46
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|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
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|45
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|Шальке
|32
|39
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|32
|38
|12
|Унион Берлин
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|Аугсбург
|32
|35
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|Майнц 05
|32
|34
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Вердер Бремен
|32
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|Падерборн
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|20