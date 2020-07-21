Менхенгладбахская "Боруссия" объявила о переходе хавбека "Лейпцига" Вольфа

Хавбек "Лейпцига" Хеннеса Вольф стал игроком менхенгладбахской "Боруссии".

Клуб арендовал футболиста на один сезона с опцией выкупа.

В завершившемся сезоне Вольф провел 5 матчей за "Лейпциг". Ранее он выступал в австрийском "Зальцбурге".

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