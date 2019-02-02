Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Шальке" и сместила "Баварию" со второго места Бундеслиги

В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" переиграла "Шальке". Благодаря этой победе "жеребята" сравнялись по очкам с "Баварией", однако благодаря лучшей статистики сместили мюнхенский клуб со второй позиции.

"Шальке" - "Боруссия" М 0:2

Голы: Крамер, 85 - 0:1, Нойхаус, 90 - 0:2

"Шальке": Нюбель, Очипка, Настасич, Сане, Бенталеб, Руди (Матондо, 75), Маккенни, Сердар, Коноплянка (Фэрманн, 61), Калиджури, Ут.

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Ланг, Эльведи, Закария (Нойхаус, 78), Штробль (Крамер, 68), Хофманн (Херрманн, 83), Азар, Плеа, Штиндль.

Предупреждения: Гинтер (39), Штробль (40), Бенталеб (72).

Удаление: Нюбель (59).

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