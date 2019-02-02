Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Шальке" и сместила "Баварию" со второго места Бундеслиги

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Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Шальке" и сместила "Баварию" со второго места Бундеслиги

В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" переиграла "Шальке". Благодаря этой победе "жеребята" сравнялись по очкам с "Баварией", однако благодаря лучшей статистики сместили мюнхенский клуб со второй позиции.

"Шальке" - "Боруссия" М 0:2

Голы: Крамер, 85 - 0:1, Нойхаус, 90 - 0:2

"Шальке": Нюбель, Очипка, Настасич, Сане, Бенталеб, Руди (Матондо, 75), Маккенни, Сердар, Коноплянка (Фэрманн, 61), Калиджури, Ут.

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Ланг, Эльведи, Закария (Нойхаус, 78), Штробль (Крамер, 68), Хофманн (Херрманн, 83), Азар, Плеа, Штиндль.

Предупреждения: Гинтер (39), Штробль (40), Бенталеб (72).

Удаление: Нюбель (59).  

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Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 20 49
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 42
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 20 42
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 20 37
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 20 32
6 Вольфсбург Вольфсбург 20 31
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 20 30
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 20 29
9 Герта Герта 20 28
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 20 27
11 Майнц 05 Майнц 05 19 27
12 Шальке Шальке 20 22
13 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 20 22
14 Фрайбург Фрайбург 19 21
15 Аугсбург Аугсбург 19 15
16 Штутгарт Штутгарт 19 14
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 20 12
18 Ганновер 96 Ганновер 96 20 11
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