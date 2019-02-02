Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Шальке" и сместила "Баварию" со второго места Бундеслиги
В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" переиграла "Шальке". Благодаря этой победе "жеребята" сравнялись по очкам с "Баварией", однако благодаря лучшей статистики сместили мюнхенский клуб со второй позиции.
"Шальке" - "Боруссия" М 0:2
Голы: Крамер, 85 - 0:1, Нойхаус, 90 - 0:2
"Шальке": Нюбель, Очипка, Настасич, Сане, Бенталеб, Руди (Матондо, 75), Маккенни, Сердар, Коноплянка (Фэрманн, 61), Калиджури, Ут.
"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Ланг, Эльведи, Закария (Нойхаус, 78), Штробль (Крамер, 68), Хофманн (Херрманн, 83), Азар, Плеа, Штиндль.
Предупреждения: Гинтер (39), Штробль (40), Бенталеб (72).
Удаление: Нюбель (59).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|20
|49
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|42
|3
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|4
|РБ Лейпциг
|20
|37
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|32
|6
|Вольфсбург
|20
|31
|7
|Байер Леверкузен
|20
|30
|8
|Хоффенхайм
|20
|29
|9
|Герта
|20
|28
|10
|Вердер Бремен
|20
|27
|11
|Майнц 05
|19
|27
|12
|Шальке
|20
|22
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|22
|14
|Фрайбург
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|ФК Нюрнберг
|20
|12
|18
|Ганновер 96
|20
|11