Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Штутгарт"
В рамках 5-го тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" проиграл менхенгладбахской "Боруссии".
"Боруссия М" – "Штутгарт" 2:0
Голы: Раффаэл, 57 - 1:0, Раффаэл (пен), 74 - 2:0
"Боруссия М": Зиппель, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Херрманн (Джонсон, 70), Крамер (Кюизанс, 46), Закария, Азар, Штиндль, Раффаэл (Бобадилья, 90).
"Штутгарт": Цилер, Павар, Каминьски, Аого (Аилтон, 75), Баумгартль, Аскасибар, Мангаля (Бурнич, 78), Бек, Донис, Асано (Брекало, 62), Теродде.
Предупреждение: Теродде (72). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|5
|12
|2
|Боруссия Дортмунд
|4
|10
|3
|Аугсбург
|5
|10
|4
|Ганновер 96
|4
|10
|5
|Шальке
|5
|9
|6
|Хоффенхайм
|4
|8
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|5
|8
|8
|РБ Лейпциг
|5
|7
|9
|Гамбург
|4
|6
|10
|Штутгарт
|5
|6
|11
|Герта
|4
|5
|12
|Вольфсбург
|5
|5
|13
|Байер Леверкузен
|4
|4
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|4
|4
|15
|Майнц 05
|4
|3
|16
|Вердер Бремен
|5
|2
|17
|Фрайбург
|4
|2
|18
|Кельн
|4
|0