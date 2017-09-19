Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Штутгарт"

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Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Штутгарт"

В рамках 5-го тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" проиграл менхенгладбахской "Боруссии".

"Боруссия М" – "Штутгарт" 2:0

Голы: Раффаэл, 57 - 1:0, Раффаэл (пен), 74 - 2:0  

"Боруссия М": Зиппель, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Херрманн (Джонсон, 70), Крамер (Кюизанс, 46), Закария, Азар, Штиндль, Раффаэл (Бобадилья, 90).

"Штутгарт": Цилер, Павар, Каминьски, Аого (Аилтон, 75), Баумгартль, Аскасибар, Мангаля (Бурнич, 78), Бек, Донис, Асано (Брекало, 62), Теродде.

Предупреждение: Теродде (72). | http://soccernews.ru

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1 Бавария Мюнхен 5 12
2 Боруссия Дортмунд 4 10
3 Аугсбург 5 10
4 Ганновер 96 4 10
5 Шальке 5 9
6 Хоффенхайм 4 8
7 Боруссия Менхенгладбах 5 8
8 РБ Лейпциг 5 7
9 Гамбург 4 6
10 Штутгарт 5 6
11 Герта 4 5
12 Вольфсбург 5 5
13 Байер Леверкузен 4 4
14 Айнтрахт Франкфурт 4 4
15 Майнц 05 4 3
16 Вердер Бремен 5 2
17 Фрайбург 4 2
18 Кельн 4 0
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