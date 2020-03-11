Менхенгладбахская "Боруссия" переиграла "Кельн" в матче Бундеслиги

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Менхенгладбахская "Боруссия" переиграла "Кельн" в матче Бундеслиги

В перенесенном матче 21-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" одержала победу над "Кельном".

Благодаря победе "Боруссия" поднялась на четвертое место, "Кельн" остался на десятом.

"Боруссия М" - "Кельн" 2:1

Голы: Эмболо, 32 - 1:0, Хорхе Мере (аг), 70 - 2:0, Ут, 81 - 2:1

"Боруссия М": Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Крамер, Штробль, Херрманн (Хофманн, 76), Плеа, Эмболо (Штиндль, 82), Тюрам (Бенсебайни, 88).

"Кельн": Хорн, Якобс (Тильманн, 73), Хорхе Мере (Модест, 85), Эхизибуэ, Хектор, Схири, Кайнц (Дрекслер, 66), Шмитц, Ляйстнер, Кордоба, Ут.  

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