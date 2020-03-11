Менхенгладбахская "Боруссия" переиграла "Кельн" в матче Бундеслиги
В перенесенном матче 21-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" одержала победу над "Кельном".
Благодаря победе "Боруссия" поднялась на четвертое место, "Кельн" остался на десятом.
"Боруссия М" - "Кельн" 2:1
Голы: Эмболо, 32 - 1:0, Хорхе Мере (аг), 70 - 2:0, Ут, 81 - 2:1
"Боруссия М": Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Крамер, Штробль, Херрманн (Хофманн, 76), Плеа, Эмболо (Штиндль, 82), Тюрам (Бенсебайни, 88).
"Кельн": Хорн, Якобс (Тильманн, 73), Хорхе Мере (Модест, 85), Эхизибуэ, Хектор, Схири, Кайнц (Дрекслер, 66), Шмитц, Ляйстнер, Кордоба, Ут.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Байер Леверкузен
|25
|47
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|24
|46
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|24
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16