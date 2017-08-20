Менхенгладбахская "Боруссия" победила "Кельн"

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Менхенгладбахская "Боруссия" победила "Кельн"

В матче первого тура чемпионата Германии "Боруссия" из Менхенгладбаха с минимальным счетом обыграла "Кельн". Единственный мяч в начале второго тайма забил Нико Эльведи.

"Боруссия" М - "Кельн" - 1:0 (0:0)
Гол: Эльведи, 49 - 1:0

"Боруссия": Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Траоре (Хофманн, 84), Крамер, Закария, Азар (Херрманн, 81), Раффаэл (Бобадилья, 88), Штиндль.

"Кельн": Хорн, Соренсен, Хектор, Клюнтер, Хайнц, Леманн, Рауш (Хорн, 45), Йойич, Риссе (Гирасси, 59), Битенкур (Цоллер, 75), Кордоба.

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