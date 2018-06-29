Менхенгладбахская "Боруссия" подписала игрока сборной Швейцарии

Теги базельборуссия менхенгладбахмихаэль ланг

Менхенгладбахская "Боруссия" подписала игрока сборной Швейцарии
Швейцарский защитник "Базеля" Михаэль Ланг перешел в "Боруссию" из Менхенгладбаха, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила три миллиона евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с немецким клубом до лета 2022 года.

27-летний Ланг выступал за "Базель" с 2015 года, провел за клуб 120 матчей и забил 26 голов. Ранее играл за "Санкт-Галлен" и "Грассхоппер". За сборную Швейцарии сыграл 26 матчей и забил 2 мяча. Двукратный чемпион Швейцарии, двукратный обладатель Кубка Швейцарии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5,75 миллионов евро.

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