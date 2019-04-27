Менхенгладбахская "Боруссия" проиграла "Штутгарту"

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Менхенгладбахская "Боруссия" проиграла "Штутгарту"

В рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" переиграл менхенгладбахскую "Боруссию". Турнирное положение команд осталось неизменным. "Боруссия" по-прежнему занимает пятое место, а "Штутгарт" - 16-е.

"Штутгарт" - "Боруссия" М 1:0

Гол: Донис, 56 - 1:0

"Штутгарт": Цилер, Бек, Аого (Инсуа, 71), Кемпф, Соса, Дидави (Гомес, 78), Кастро, Павар, Кабак, Донис (Эссвайн, 67), Гонсалес.

"Боруссия" М: Зоммер, Штробль (Вендт, 57), Гинтер, Эльведи, Нойхаус, Закария, Азар, Хофманн (Траоре, 67), Херрманн, Крамер (Кюизанс, 71), Плеа.

Предупреждения: Бек (15), Соса (17), Крамер (59).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 30 70
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 31 69
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 31 64
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 31 54
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 31 51
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 31 51
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 30 50
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 31 46
9 Вольфсбург Вольфсбург 30 46
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 31 40
11 Герта Герта 31 37
12 Майнц 05 Майнц 05 31 36
13 Фрайбург Фрайбург 31 32
14 Аугсбург Аугсбург 31 31
15 Шальке Шальке 31 30
16 Штутгарт Штутгарт 31 24
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 30 18
18 Ганновер 96 Ганновер 96 31 18
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