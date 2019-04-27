Менхенгладбахская "Боруссия" проиграла "Штутгарту"
В рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" переиграл менхенгладбахскую "Боруссию". Турнирное положение команд осталось неизменным. "Боруссия" по-прежнему занимает пятое место, а "Штутгарт" - 16-е.
"Штутгарт" - "Боруссия" М 1:0
Гол: Донис, 56 - 1:0
"Штутгарт": Цилер, Бек, Аого (Инсуа, 71), Кемпф, Соса, Дидави (Гомес, 78), Кастро, Павар, Кабак, Донис (Эссвайн, 67), Гонсалес.
"Боруссия" М: Зоммер, Штробль (Вендт, 57), Гинтер, Эльведи, Нойхаус, Закария, Азар, Хофманн (Траоре, 67), Херрманн, Крамер (Кюизанс, 71), Плеа.
Предупреждения: Бек (15), Соса (17), Крамер (59).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|69
|3
|РБ Лейпциг
|31
|64
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|54
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|51
|6
|Байер Леверкузен
|31
|51
|7
|Хоффенхайм
|30
|50
|8
|Вердер Бремен
|31
|46
|9
|Вольфсбург
|30
|46
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|40
|11
|Герта
|31
|37
|12
|Майнц 05
|31
|36
|13
|Фрайбург
|31
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке
|31
|30
|16
|Штутгарт
|31
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
|31
|18