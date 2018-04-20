Менхенгладбахская "Боруссия" разгромила "Вольфсбург"

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Менхенгладбахская "Боруссия" разгромила "Вольфсбург"

В рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" в родных стенах крупно победила "Вольфсбург".

"Боруссия М" – "Вольфсбург" - 3:0

Голы: Штиндль, 8 - 1:0, Раффаэл, 35 - 2:0, Крамер, 44 - 3:0.

"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Хофманн (Бенеш, 80), Закария (Траоре, 80), Крамер (Штробль, 85), Азар, Штиндль, Раффаэл.

"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Брукс (Тиссеран, 29), Виллиам, Йеккель, Дидави, Арнольд, Малли, Базур (Штеффен, 69), Верхаг, Димата (Ориги, 74).

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2 Шальке 30 55
3 Байер Леверкузен 30 51
4 Боруссия Дортмунд 30 51
5 РБ Лейпциг 30 47
6 Хоффенхайм 30 46
7 Айнтрахт Франкфурт 30 46
8 Боруссия Менхенгладбах 31 43
9 Герта 30 39
10 Штутгарт 30 39
11 Аугсбург 30 37
12 Вердер Бремен 30 37
13 Ганновер 96 30 36
14 Вольфсбург 31 30
15 Майнц 05 30 30
16 Фрайбург 30 30
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18 Кельн 30 21
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