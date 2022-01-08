Менхенгладбахская "Боруссия" стала рекордсменом Бундеслиги по числу побед над "Баварией"

Фото твиттер "Боруссии" М

Менхенгладбахская "Боруссия" в 27-й раз в истории обыграла "Баварию" в матче чемпионата Германии.

Как сообщает Gracenote Live, это лучший результат в истории Бундеслиги по числу побед над "ротен".

"Боруссия" М превзошла достижение бременского "Вердера", который брал верх над мюнхенцами в 26 играх турнира.

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