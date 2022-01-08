Менхенгладбахская "Боруссия" стала рекордсменом Бундеслиги по числу побед над "Баварией"

Теги боруссия менхенгладбахбавария мюнхенвердер бременстатистика

Менхенгладбахская "Боруссия" стала рекордсменом Бундеслиги по числу побед над "Баварией"

Фото твиттер "Боруссии" М

Менхенгладбахская "Боруссия" в 27-й раз в истории обыграла "Баварию" в матче чемпионата Германии.

Как сообщает Gracenote Live, это лучший результат в истории Бундеслиги по числу побед над "ротен".

"Боруссия" М превзошла достижение бременского "Вердера", который брал верх над мюнхенцами в 26 играх турнира.

Не пропустите: 16-летний Ваннер стал рекордсменом "Баварии". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Малиновский в четвёртый раз в сезоне стал игроком месяца в "Аталанте"

Малиновский в четвёртый раз в сезоне стал игроком месяца в "Аталанте"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов