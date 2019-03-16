Менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Фрайбургом"

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Менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Фрайбургом"

В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Фрайбургом". "Боруссия" благодаря набранному очку поднялась на третье место, а "Фрайбург" - на 11-е.

"Боруссия" М - "Фрайбург" 1:1

Голы: Грифо, 10 - 0:1, Плеа, 16 - 1:1

"Боруссия" М: Зоммер, Вендт, Эльведи, Янчке, Закария (Херрманн, 61), Джонсон, Штробль, Хофманн (Раффаэл, 82), Азар, Плеа, Штиндль (Нойхаус, 71).

"Фрайбург": Шволов, Шлоттербек, Хайнц, Штенцель, Гюнтер, Франтц (Гондорф, 77), Абраши, Хаберер, Грифо (Хелер, 90), Петерсен, Вальдшмидт (Нидерлехнер, 65).

Предупреждения: Абраши (39), Штенцель (70), Грифо (81).

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3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 26 47
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 46
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 25 43
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 42
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 39
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 37
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 25 36
10 Герта Герта 25 35
11 Фрайбург Фрайбург 26 31
12 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 31
13 Майнц 05 Майнц 05 25 30
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