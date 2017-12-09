Менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Шальке"

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Менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Шальке"

В рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" дома разошлась миром с "Шальке".

"Боруссия М" – "Шальке" - 1:1

Голы: Крамер, 24 - 1:0, Вестергор, 62 (автогол) - 1:1.

"Боруссия М": Зоммер, Эльведи, Гинтер, Вестергор, Вендт, Грифо (Бобадилья, 76), Крамер (Кюизанс, 79), Закария, Азар, Штиндль, Раффаэл.

"Шальке": Фэрманн, Налдо, Керер (Стамбули, 67), Настасич, Очипка, Майер, Калиджури, Маккенни, Харит (Коноплянка, 83), Эмболо (Бургшталлер, 60), Ди Санто. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 15 35
2 РБ Лейпциг 15 27
3 Шальке 15 26
4 Боруссия Менхенгладбах 15 25
5 Байер Леверкузен 15 24
6 Хоффенхайм 14 23
7 Боруссия Дортмунд 15 22
8 Аугсбург 14 22
9 Айнтрахт Франкфурт 15 22
10 Ганновер 96 14 19
11 Вольфсбург 15 18
12 Герта 14 17
13 Штутгарт 15 17
14 Майнц 05 15 16
15 Гамбург 15 15
16 Вердер Бремен 15 14
17 Фрайбург 14 12
18 Кельн 14 3
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