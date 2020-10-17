Менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Вольфсбургом"
В рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Вольфсбургом".
"Боруссия" М - "Вольфсбург" 1:1
Голы: Хофманн (пен), 78 - 1:0, Вегорст, 85 - 1:1
"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Лайнер (Янчке, 76), Эльведи, Вендт (Бенсебайни, 77), Хофманн, Штиндль (Вольф, 70), Нойхаус, Крамер, Эмболо (Херрманн, 70), Тюрам (Траоре, 85).
"Вольфсбург": Кастельс, Руссийон, Брукс, Лакруа, Баку, Шлагер (Герхардт, 46), Гилавоги, Арнольд, Брекало (Филипп, 89), Вегорст, Мехмеди (Штеффен, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20