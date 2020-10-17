Менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Вольфсбургом"

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Менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Вольфсбургом"

В рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Вольфсбургом".

"Боруссия" М - "Вольфсбург" 1:1

Голы: Хофманн (пен), 78 - 1:0, Вегорст, 85 - 1:1

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Лайнер (Янчке, 76), Эльведи, Вендт (Бенсебайни, 77), Хофманн, Штиндль (Вольф, 70), Нойхаус, Крамер, Эмболо (Херрманн, 70), Тюрам (Траоре, 85).

"Вольфсбург": Кастельс, Руссийон, Брукс, Лакруа, Баку, Шлагер (Герхардт, 46), Гилавоги, Арнольд, Брекало (Филипп, 89), Вегорст, Мехмеди (Штеффен, 78).

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