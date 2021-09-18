Менхенгладбахская "Боруссия" уступила "Аугсбургу" и другие результаты 5-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 5-го тура немецкой Бундеслиги.
"Майнц" - "Фрайбург" 0:0
"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Хак, Сен-Жюст, Лукоки, Кор, Боэтиюс (Штегер, 88), Баррейро (Штах, 78), Салаи (Онисиво, 46), Буркардт (Ингвартсен, 59).
"Фрайбург": Флеккен, Кюблер (Шлоттербек, 90), Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хаберер (Эггештайн, 66), Кайтель, Шаллаи (Чжон Ву Ен, 81), Хелер (Петерсен, 66), Шаде (Грифо, 81).
"Аугсбург" - "Боруссия" М 1:0
Гол: Нидерлехнер, 80 - 1:0
"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер (Кордова, 66), Гауэлеу, Оксфорд, Гумны, Яго (Педерсен, 44), Калиджури (Йенсен, 85), Хан, Дорш, Варгас (Майер, 85), Зекири (Нидерлехнер, 66).
"Боруссия" М: Зоммер, Байер, Гинтер, Эльведи, Скалли, Нетц (Вольф, 46), Штиндль, Закария, Нойхаус (Бенеш, 84), Херрманн (Эмболо, 80), Плеа.
"Арминия" - "Хоффенхайм" 0:0
"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен (Чиборра, 74; Андраде, 82), Окугава, Хак, Притль, Шопф, Виммер (Ласм, 59),
Клос (Зерра, 74).
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Фогт, Ричардс, Раум, Гриллич, Самассеку, Баумгартнер (Рюттер, 71), Крамарич, Бебу (Адамян, 56), Бруун Ларсен (Сков, 56).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20