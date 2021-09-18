Менхенгладбахская "Боруссия" уступила "Аугсбургу" и другие результаты 5-го тура Бундеслиги

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Менхенгладбахская "Боруссия" уступила "Аугсбургу" и другие результаты 5-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 5-го тура немецкой Бундеслиги.

"Майнц" - "Фрайбург" 0:0

"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Хак, Сен-Жюст, Лукоки, Кор, Боэтиюс (Штегер, 88), Баррейро (Штах, 78), Салаи (Онисиво, 46), Буркардт (Ингвартсен, 59).

"Фрайбург": Флеккен, Кюблер (Шлоттербек, 90), Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хаберер (Эггештайн, 66), Кайтель, Шаллаи (Чжон Ву Ен, 81), Хелер (Петерсен, 66), Шаде (Грифо, 81).


"Аугсбург" - "Боруссия" М 1:0

Гол: Нидерлехнер, 80 - 1:0

"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер (Кордова, 66), Гауэлеу, Оксфорд, Гумны, Яго (Педерсен, 44), Калиджури (Йенсен, 85), Хан, Дорш, Варгас (Майер, 85), Зекири (Нидерлехнер, 66).

"Боруссия" М: Зоммер, Байер, Гинтер, Эльведи, Скалли, Нетц (Вольф, 46), Штиндль, Закария, Нойхаус (Бенеш, 84), Херрманн (Эмболо, 80), Плеа.


"Арминия" - "Хоффенхайм" 0:0

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен (Чиборра, 74; Андраде, 82), Окугава, Хак, Притль, Шопф, Виммер (Ласм, 59),
Клос (Зерра, 74).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Фогт, Ричардс, Раум, Гриллич, Самассеку, Баумгартнер (Рюттер, 71), Крамарич, Бебу (Адамян, 56), Бруун Ларсен (Сков, 56).

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
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