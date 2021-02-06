Менхенгладбахская "Боруссия" в домашнем матче уступила "Кельну"

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Менхенгладбахская "Боруссия" в домашнем матче уступила "Кельну"

В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" проиграла "Кельну".

"Кельн" по-прежнему занимает 14-е место, а "Боруссия" - седьмое.

"Боруссия" М - "Кельн" 1:2

Голы: Реджбечай, 3 - 0:1, Нойхаус, 16 - 1:1, Реджбечай, 55 - 1:2

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Янчке, Гинтер, Вендт (Бенсебайни, 72), Штиндль, Закария (Крамер, 48), Вольф (Тюрам, 58), Нойхаус, Херрманн (Хофманн, 58), Эмболо (Плеа, 58).

"Кельн": Хорн, Эхизибуэ (Шмитц, 83), Чихос, Хорхе Мере, Честич, Якобс (Хорн, 90), Схири, Озджан, Реджбечай, Дуда (Арокодаре, 90), Деннис (Тильманн, 58).

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4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
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9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
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