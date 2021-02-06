Менхенгладбахская "Боруссия" в домашнем матче уступила "Кельну"
В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" проиграла "Кельну".
"Кельн" по-прежнему занимает 14-е место, а "Боруссия" - седьмое.
"Боруссия" М - "Кельн" 1:2
Голы: Реджбечай, 3 - 0:1, Нойхаус, 16 - 1:1, Реджбечай, 55 - 1:2
"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Янчке, Гинтер, Вендт (Бенсебайни, 72), Штиндль, Закария (Крамер, 48), Вольф (Тюрам, 58), Нойхаус, Херрманн (Хофманн, 58), Эмболо (Плеа, 58).
"Кельн": Хорн, Эхизибуэ (Шмитц, 83), Чихос, Хорхе Мере, Честич, Якобс (Хорн, 90), Схири, Озджан, Реджбечай, Дуда (Арокодаре, 90), Деннис (Тильманн, 58).
Читайте также: Дортмундская "Боруссия" проиграла "Фрайбургу", "РБ Лейпциг" и "Байер" разгромили своих соперников. | http://soccernews.ru
главное
-
Виллаш-Боаш со скандалом покинул "Марсель", или почему экс-тренер "Зенита" стал настоящим "острословом" во Франции!
-
Дубль Варана помог "Реалу" обыграть "Уэску"
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Фрайбургу", "РБ Лейпциг" и "Байер" разгромили своих соперников
-
"Аталанта" Миранчука упустила победу над "Торино", ведя 3:0
-
"Арсенал" проиграл "Астон Вилле" в матче АПЛ
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" теряет Погба
-
Линекер выступил против ВАР
-
Экс-игрок ЦСКА Хонда продолжит карьеру в Португалии
-
Агент Новиков: "Карпин отказался возглавить сборную Беларуси"
-
Роналду прокомментировал победу над "Ромой"
-
"Лион" уверенно разобрался со "Страсбуром" и вышел на первое место Лиги 1
-
Роббен близок к завершению карьеры во второй раз
-
Менхенгладбахская "Боруссия" в домашнем матче уступила "Кельну"
-
"Вильярреал" не смог удержать победу над предпоследним местом Примеры
-
"Фулхэм" и "Вест Хэм" не выявили победителя в матче АПЛ
-
Гол Роналду помог "Ювентусу" разобраться с "Ромой"
-
Зидан прокомментировал победу над "Уэской"
-
Агент Новиков рассказал, что в свое время Гончаренко мог возглавить "Спартак"
-
2
Роналду - лидер Серии А по результативным действиям с момента своего дебюта в Италии
-
"Лорьян" минимально переиграл "Реймс"
-
Артета прокомментировал поражение "Арсенала" от "Астон Виллы"
-
РПЛ показала лучшие голы завершившего карьеру Мовсисяна
-
Виллаш-Боаш со скандалом покинул "Марсель", или почему экс-тренер "Зенита" стал настоящим "острословом" во Франции!
-
Дубль Варана помог "Реалу" обыграть "Уэску"
-
"Ньюкасл" в результативном матче одолел "Саутгемптон", "Бернли" и "Брайтон" не выявили победителя
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20