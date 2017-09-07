Менотти: "Испытал шок, когда смотрел матч Аргентины против Венесуэлы"
Известный аргентинский тренер Сесар Луис Менотти высказался о матче сборной своей страны против Венесуэлы.
"Я испытал шок, когда наблюдал за всем происходящим. Я дважды играл против Венесуэлы. В Каракасе мы выиграли со счетом 0:7, а в Росарио мы одержали победу со счетом 11:0. 18 голов в двух матчах. И теперь я должен следить за тем, как мы пытаемся обыграть Венесуэлу", - цитирует 78-летнего специалиста AS.
Напомним, Аргентина свела свой матч с Венесуэлой вничью. | soccernews.ru
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