Менотти: "Испытал шок, когда смотрел матч Аргентины против Венесуэлы"

Известный аргентинский тренер Сесар Луис Менотти высказался о матче сборной своей страны против Венесуэлы.

"Я испытал шок, когда наблюдал за всем происходящим. Я дважды играл против Венесуэлы. В Каракасе мы выиграли со счетом 0:7, а в Росарио мы одержали победу со счетом 11:0. 18 голов в двух матчах. И теперь я должен следить за тем, как мы пытаемся обыграть Венесуэлу ", - цитирует 78-летнего специалиста AS.

Напомним, Аргентина свела свой матч с Венесуэлой вничью. | soccernews.ru