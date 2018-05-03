Менотти: "Не знаю, достаточно ли иметь Месси в составе, чтобы выиграть Чемпионат Мира"

Известный аргентинский тренер Луис Сесар Менотти высказался о роли форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в сборной команде своей страны.

" Ди Стефано не выиграл ни одного Чемпионата Мира, следовательно и Месси не нуждается в его выигрыше, чтобы быть причисленным к великим... Я не знаю, достаточно ли Месси в составе, чтобы выиграть Чемпионат Мира. Но он - единственный, кто может решить проблему отсутствия идеи и игры за время, которое осталось у команды к турниру. Я не знаю, как будет играть команда Сампаоли, но иметь Месси в составе - это дополнительный козырь ", - цитирует 79-летнего специалиста Marca.

Напомним, Бензема догнал Месси по числу голов в полуфиналах ЛЧ. | soccernews.ru