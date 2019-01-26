Менотти прокомментировал информацию о возвращении Месси в сборную

Директор сборной Аргентины Сесар Луис Менотти, а в прошлом ее главный тренер уверен в том, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси готов вернутся в сборную, однако это не станет спасением для команды. Об этом сообщает Diario Clarin.

"Я уверен, что Месси вернется в сборную, однако я не хочу, чтобы все думали, что его возвращение станет для нас панацеей", - сказал Менотти Diario Clarin.

Ранее сообщалось, что Месси намерен вернуться в сборную.

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