Менотти прокомментировал информацию о возвращении Месси в сборную

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Менотти прокомментировал информацию о возвращении Месси в сборную

Директор сборной Аргентины Сесар Луис Менотти, а в прошлом ее главный тренер уверен в том, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси готов вернутся в сборную, однако это не станет спасением для команды. Об этом сообщает Diario Clarin. 

"Я уверен, что Месси вернется в сборную, однако я не хочу, чтобы все думали, что его возвращение станет для нас панацеей", - сказал Менотти Diario Clarin.

Ранее сообщалось, что Месси намерен вернуться в сборную.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ему лучше вообще до конца карьеры играть только в Барсе. Там он царь и бог и " лучший в мире". В Аргентине он свое лидерство и умение тащить уже доказал))) Что то мне подсказывает, что в клубах Англии или ИТалии будет аналогично) Месси не нужны вызовы, он король, только когда на него молятся. Малейшая стрессовая ситуация и он исчезает. В Барселоне ему комфортно, пусть и играет там.

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Джуга
Джуга

Для Аргентины будет лучшим невозвращение инопланетного.

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