Менотти: "Сборной Аргентины не поможет ни Кройфф, ни Гвардиола"

Теги аргентина

Менотти: "Сборной Аргентины не поможет ни Кройфф, ни Гвардиола"

Легендарный аргентинский тренер Сезар Луис Менотти считает, что национальная сборная его страны находится в плачевной ситуации.

"Текущие результаты вполне точно отражают ту сложную ситуацию, которая сложилась в сборной. У команды нет возможности сыграться. У сборной нет конкретного плана работы. Сборной Аргентины в нынешнем положении не поможет ни Кройфф, ни Гвардиола", - приводит слова Менотти AS.

Напомним, что сборная Аргентины рискует не пробиться в плей-офф Кубка Америки-2019.

В первых двух турах группового этапа континентального первенства "альбиселесте" набрали одно очко и занимают последнее место в квартете.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Аякс" (2007-2011). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Источник: Федун потратил на "Спартак" 2 миллиарда долларов

Источник: Федун потратил на "Спартак" 2 миллиарда долларов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов