Менотти: "Сборной Аргентины не поможет ни Кройфф, ни Гвардиола"

Легендарный аргентинский тренер Сезар Луис Менотти считает, что национальная сборная его страны находится в плачевной ситуации.

"Текущие результаты вполне точно отражают ту сложную ситуацию, которая сложилась в сборной. У команды нет возможности сыграться. У сборной нет конкретного плана работы. Сборной Аргентины в нынешнем положении не поможет ни Кройфф, ни Гвардиола", - приводит слова Менотти AS.

Напомним, что сборная Аргентины рискует не пробиться в плей-офф Кубка Америки-2019.

В первых двух турах группового этапа континентального первенства "альбиселесте" набрали одно очко и занимают последнее место в квартете.

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