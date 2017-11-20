Меньше Роналду и Бензема в текущем сезоне в топ-5 европейских лигах забили только форварды "Беневенто"

В текущем розыгрыше Ла Лиги ведущие форварды мадридского "Реала" Криштиану Роналду и Карим Бензема демонстрируют просто ужасную для себя статистику, отличившись только двумя результативными ударами в 16-ти матчах на двоих.

Наиболее же характерным подтверждением этому служит тот факт, что из всех дуэтов основных нападающих команд из топ-5 европейских первенств меньше голов нежели португалец и француз забили только игроки игроки беспросветного аутсайдера итальянской Серии А "Беневенто" - Пьетро Еммелло и Массимо Кода.

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