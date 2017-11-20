Меньше Роналду и Бензема в текущем сезоне в топ-5 европейских лигах забили только форварды "Беневенто"

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Меньше Роналду и Бензема в текущем сезоне в топ-5 европейских лигах забили только форварды "Беневенто"В текущем розыгрыше Ла Лиги ведущие форварды мадридского "Реала" Криштиану Роналду и Карим Бензема демонстрируют просто ужасную для себя статистику, отличившись только двумя результативными ударами в 16-ти матчах на двоих.

Наиболее же характерным подтверждением этому служит тот факт, что из всех дуэтов основных нападающих команд из топ-5 европейских первенств меньше голов нежели португалец и француз забили только игроки игроки беспросветного аутсайдера итальянской Серии А "Беневенто" - Пьетро Еммелло и Массимо Кода.

Не пропустите доказательство не лучшей физической формы Роналду. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 12 21
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Леванте 12 15
13 Сельта Виго 12 14
14 Эспаньол 12 13
15 Атлетик Бильбао 12 12
16 Депортиво Ла-Корунья 12 11
17 Эйбар 11 8
18 Малага 12 7
19 Алавес 12 6
20 Лас Пальмас 12 6
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