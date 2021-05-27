Меньян перешел в "Милан"

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Вратарь "Лилля" Майк Меньян официально перешел в "Милан".

25-летний француз подписал контракт с итальянским клубом до лета 2026 года и будет играть под 16-м номером.

Ранее сообщалось, что "Милан" заплатит за Меньяна 13+2 миллиона евро, а голкипер будет зарабатывать 2,5+0,5 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне Лиги 1 Меньян стал чемпионом с «Лиллем» и провел 21 из 38 матчей на ноль.

Отметим, что Меньян пришел в "Милан" на замену Джанлуиджи Доннарумме, который летом станет свободным агентом.

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