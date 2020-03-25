Мэр Бергамо назвал матч "Аталанта" - "Валенсия" биологической бомбой
Мэр Бергамо Джорджио Гори заявил, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" - "Валенсия" поспособствовал распространению китайского коронавируса в Италии и Испании.
"Этот матч стал настоящей биологической бомбой. Тогда мы еще не знали, что происходит. В Италии первый зараженный появился 23 февраля. Поэтому 40 тысяч фанатов на стадионе могли заболеть. Никто не знал, что вирус уже передается", - приводит слова Гори Marca.
В данный момент в Италии коронавирусом заразились почти 70 тысяч человек (умерли - более 6800). В Испании количество зараженных составляет более 47 тысяч (умерли - почти 3500).
Не пропустите: Капитан "Аталанты": "Футбол меня интересует в последнюю очередь. То, что переживает Италия - это нечто ужасное". | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" планирует расстаться с Гризманном, Умтити, Ракитичем и еще 5 игроками
-
Роналду уйдет из "Ювентуса"? Итальянские СМИ говорят, что португалец недоволен эпидемиологической ситуацией в Италии и возможным урезанием зарплат!
-
Агенты Кокорина пытаются выйти на испанский рынок
-
"Ювентус" предлагал за Головина меньше 20 млн евро
-
Дюков рассказал, почему сорвался трансфер Чалова в "Кристал Пэлас"
Лента новостей
-
1
Игрок "Манчестер Юнайтед" нарядился в женское платье
-
"Зенит" составил сборную из самых результативных игроков на каждой позиции
-
Мэр Бергамо назвал матч "Аталанта" - "Валенсия" биологической бомбой
-
Дортмундская "Боруссия" определилась со стоимостью Санчо
-
Ибрагимович может стать футбольным агентом
-
Фабрегас рассказал, почему в 2011 году перешел из "Арсенала" в "Барселону"
-
Тедеско рассказал, чем он занимается в Москве во время карантина
-
"Брайтон" и "Борнмут" выделят 1000 билетов медработникам за вклад в борьбу с коронавирусом
-
Три английских топ-клуба следят за 18-летним игроком "Шальке"
-
Хавбек "Локомотива" Баринов обратился к подписчикам в связи с пандемией коронавируса
-
1
"Барселона" планирует расстаться с Гризманном, Умтити, Ракитичем и еще 5 игроками
-
"Милан" нацелился на 20-летнего воспитанника "Нанта"
-
Роналду уйдет из "Ювентуса"? Итальянские СМИ говорят, что португалец недоволен эпидемиологической ситуацией в Италии и возможным урезанием зарплат!
-
Агенты Кокорина пытаются выйти на испанский рынок
-
Главный тренер "Арсенала" Черевченко рассказал о карантине из-за пандемии коронавируса
-
Владелец "Лидса" рассказал, какие убытки принесет его команде пандемия коронавируса
-
"Челси" планирует купить защитника "Аякса" Тальяфико
-
"Оренбург" объявил о прекращении тренировок команды из-за коронавируса
-
"Ювентус" предлагал за Головина меньше 20 млн евро
-
Вертонген рассказал о том, что пока не определился с будущим в "Тоттенхэме"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4