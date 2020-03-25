Мэр Бергамо назвал матч "Аталанта" - "Валенсия" биологической бомбой

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Мэр Бергамо назвал матч "Аталанта" - "Валенсия" биологической бомбой
Мэр Бергамо Джорджио Гори заявил, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" - "Валенсия" поспособствовал распространению китайского коронавируса в Италии и Испании.

"Этот матч стал настоящей биологической бомбой. Тогда мы еще не знали, что происходит. В Италии первый зараженный появился 23 февраля. Поэтому 40 тысяч фанатов на стадионе могли заболеть. Никто не знал, что вирус уже передается", - приводит слова Гори Marca.

В данный момент в Италии коронавирусом заразились почти 70 тысяч человек (умерли - более 6800). В Испании количество зараженных составляет более 47 тысяч (умерли - почти 3500).

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