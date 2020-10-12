Мэр Бергамо прокомментировал трансфер Миранчука в "Аталанту"
Мэр Бергамо Джорджо Гори прокомментировал переход хавбека Алексея Миранчука в "Аталанту".
"У нас все слышали, что Миранчук талантливый и интересный футболист.
Из-за травмы он пока не смог сыграть за "Аталанту", но мы с любопытством ждем его дебюта. Надеемся, он скоро состоится", - цитирует игрока "Спорт-Экспресс".
"Аталанта" приобрела Миранчука у "Локомотива" в сентябре за 14,5 миллиона евро.
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|Аталанта
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|51
|5
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
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|Парма
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|Болонья
|26
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|Кальяри
|26
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|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
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|Сампдория
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|17
|Дженоа
|26
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|Лечче
|27
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|СПАЛ
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|17