Мэр Бергамо прокомментировал трансфер Миранчука в "Аталанту"

Теги алексей миранчукаталанталокомотив москва

Мэр Бергамо прокомментировал трансфер Миранчука в "Аталанту"

Мэр Бергамо Джорджо Гори прокомментировал переход хавбека Алексея Миранчука в "Аталанту".

"У нас все слышали, что Миранчук талантливый и интересный футболист.

Из-за травмы он пока не смог сыграть за "Аталанту", но мы с любопытством ждем его дебюта. Надеемся, он скоро состоится", - цитирует игрока "Спорт-Экспресс".

"Аталанта" приобрела Миранчука у "Локомотива" в сентябре за 14,5 миллиона евро.

Читайте также: Алексей Миранчук попал в заявку "Аталанты" на Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Боруссия" включит 15-летнего игрока в заявку на Лигу Чемпионов

"Боруссия" включит 15-летнего игрока в заявку на Лигу Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов