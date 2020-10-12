Мэр Бергамо прокомментировал трансфер Миранчука в "Аталанту"

Мэр Бергамо Джорджо Гори прокомментировал переход хавбека Алексея Миранчука в "Аталанту".

"У нас все слышали, что Миранчук талантливый и интересный футболист.

Из-за травмы он пока не смог сыграть за "Аталанту", но мы с любопытством ждем его дебюта. Надеемся, он скоро состоится", - цитирует игрока "Спорт-Экспресс".

"Аталанта" приобрела Миранчука у "Локомотива" в сентябре за 14,5 миллиона евро.

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