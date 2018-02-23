Мэр Бильбао агрессивно обратился к российским болельщикам

Мэр Бильбао Хуан Мари Абурто агрессивно обратился к российским болельщикам, которые участвовали в беспорядках перед ответным матчем 1/16 Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком".

"Не возвращайтесь в Бильбао! Мы не хотим вас видеть! Никакой толерантности. Тот, кто это сделал, заплатит за это" - написал Абурто в своём твиттере.

Напомним, что в результате беспорядков от сердечного приступа умер местный полицейский.

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