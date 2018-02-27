Мэр Бильбао сожалеет о критике в адрес российских болельщиков
Мэр Бильбао Хуан Мари Абурто признался, что сожалеет о критике в адрес российских болельщиков после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком".
"Сожалею о сделанных заявлениях. Русские всегда приветствуются в нашем городе, как и граждане других стран мира" - сказал градоначальник.
Напомним, что ранее Абурто агрессивно обратился к фанатам из России, потребовав от них никогда не возвращаться в Бильбао. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|65
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|58
|3
|Реал Мадрид
|25
|51
|4
|Валенсия
|25
|49
|5
|Вильярреал
|25
|41
|6
|Севилья
|25
|39
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Сельта Виго
|25
|35
|9
|Эйбар
|25
|35
|10
|Жирона
|25
|34
|11
|Хетафе
|25
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|25
|31
|13
|Леганес
|25
|30
|14
|Реал Сосьедад
|25
|29
|15
|Эспаньол
|25
|28
|16
|Алавес
|25
|28
|17
|Леванте
|25
|20
|18
|Лас Пальмас
|25
|19
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|25
|18
|20
|Малага
|25
|13