Мэр Бильбао сожалеет о критике в адрес российских болельщиков

Мэр Бильбао Хуан Мари Абурто признался, что сожалеет о критике в адрес российских болельщиков после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком".

"Сожалею о сделанных заявлениях. Русские всегда приветствуются в нашем городе, как и граждане других стран мира" - сказал градоначальник.

Напомним, что ранее Абурто агрессивно обратился к фанатам из России, потребовав от них никогда не возвращаться в Бильбао. | http://soccernews.ru