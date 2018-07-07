Мэр Казани: "Желая победы сборной России, мы начинаем рисовать граффити Модрича"

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Мэр Казани: "Желая победы сборной России, мы начинаем рисовать граффити Модрича"

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в ближайшее время в городе появится граффити капитана сборной Хорватии Луки Модрича.

"Не повезло сборной Португалии с Роналду, не повезло Месси и сборной Аргентины, не повезло сборной Бразилии с Неймаром. Поэтому сегодня, желая победы сборной России, мы начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Луку Модрича.

Надеемся, эта традиция продолжится, и наша сборная обязательно победит" - приводят слова Метшина российские СМИ.

Напомним, что ранее в Казани были нарисованы изображения с Неймаром, Месси и Роналду, сборные которых уже вылетели из ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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