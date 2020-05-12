Мэр Лондона против возобновления сезона АПЛ

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что возобновление сезона АПЛ может подвергнуть людей опасности. Об этом сообщает Evening Standard.

Представители мэрии сообщили, что Хан хотел бы, чтобы чемпионат возобновился, однако на данный момент ситуация слишком опасно это делать, так как от вируса в стране умирает слишком много людей.считает, что возобновлять сезон в Англии в ближайшее время слишком опасно.

Вчера, 11 мая, правительство Великобритании разрешило проводить спортивные мероприятия без зрителей в стране с 1 июня.

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