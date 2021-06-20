Мэр Лондона выразил благодарность "Челси" за помощь в вакцинации

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Мэр Лондона выразил благодарность "Челси" за помощь в вакцинацииФото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Мэр Лондона Садик Хан выразил свою благодарность "Челси" за то, что те предоставили свою помощь в вопросе вакцинации и предоставили для этих целей стадион "Стэмфорд Бридж".

"Приятно наблюдать за тем, что так много жителей Лондона идут вакцинироваться. Благодарю "Челси" и всех причастных к вакцинации в Лондоне в эти выходные.

Вакцины являются нашим лучшим оружием в борьбе с COVID-19. Когда вы получаете укол, вы помогаете спасать жизни", – написал Хан.

Напомним, что ранее Садик Хан вместе с президентом "Челси" Брюсом Баком посетили "Стэмфорд Бридж", с целью поприветствовать сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании, которые вакцинировали более 6000 жителей Лондона.

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