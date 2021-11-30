Мэр Мадрида рассказал о встрече с Симеоне в разгар чемпионской гонки в Ла Лиге прошлого сезона

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Мэр Мадрида рассказал о встрече с Симеоне в разгар чемпионской гонки в Ла Лиге прошлого сезонаФото: инстаграм Симеоне/Автор неизвестен

Хосе Луис Мартинес-Алмейда, мэр Мадрида и известный болельщик мадридского "Атлетико", рассказал о своей встрече с главным тренером "матрасников" Диего Симеоне в апреле этого года, когда чемпионская гонка в Ла Лиге была в самом разгаре. 

"Мой друг Энрике Сересо (президент "Атлетико") организовал нам эту встречу. Мы пришли пообедать в апреле, это было на мой день рождения. Я спросил у Симеоне как у них дела. Он ответил, что выиграть Ла Лигу, когда в ней есть "Реал" и "Барселона" не так просто, как может показаться. Также Чоло сказал, что если "Атлетико" и сможет выиграть чемпионат, то сделает это в последнем туре", - поделился Мартинес-Алмейда

Напомним, что "Атлетико", как и говорил Симеоне сумел оформить чемпионство в последнем туре, добыв волевую победу над "Вальядолидом" со счетом 2:1 на выезде.

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