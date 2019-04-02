Мэр Мадрида: "Реал" благоустроит все парки вокруг "Бернабеу". Тот, у кого много, должен делиться"

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Мэр Мадрида: "Реал" благоустроит все парки вокруг "Бернабеу". Тот, у кого много, должен делиться"

Мэр Мадрида Мануэла Кармена рассказала о том, как обстоят дела со стадионом "Сантьяго Бернабеу".

"Дорогой друг Флорентино, во время просмотра видео о реконструкции, которое вы мне прислали, я почувствовал энергии футбола. В нашем чудесном мире он многое определяет.

Все вокруг стадиона: парки, общественные места будут благоустроены за счет "Реала". Тот, у кого много, должен делиться", - сказала Кармена.

"Реал" занимает 3 место в турнирной таблицы, набрав 57 очков.

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