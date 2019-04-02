Мэр Мадрида: "Реал" благоустроит все парки вокруг "Бернабеу". Тот, у кого много, должен делиться"
Мэр Мадрида Мануэла Кармена рассказала о том, как обстоят дела со стадионом "Сантьяго Бернабеу".
"Дорогой друг Флорентино, во время просмотра видео о реконструкции, которое вы мне прислали, я почувствовал энергии футбола. В нашем чудесном мире он многое определяет.
Все вокруг стадиона: парки, общественные места будут благоустроены за счет "Реала". Тот, у кого много, должен делиться", - сказала Кармена.
"Реал" занимает 3 место в турнирной таблицы, набрав 57 очков.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|59
|3
|Реал Мадрид
|29
|57
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Валенсия
|29
|43
|7
|Севилья
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|37
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Эспаньол
|29
|34
|15
|Леванте
|29
|32
|16
|Реал Вальядолид
|29
|30
|17
|Вильярреал
|29
|29
|18
|Сельта Виго
|29
|28
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|Райо Вальекано
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|24
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|Уэска
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