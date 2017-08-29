Мэр Москвы: "Реконструкция "Лужников" обошлась в 24 миллиарда рублей"



Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реконструкция стадиона "Лужники" завершена и арена готова к проведению матчей.

"Стадион стоил 24 миллиарда рублей. Это самый дешевый стадион в мире подобного рода. "Лужники" полностью построены, приняты экспертизой и готовы к проведению соревнований. В настоящее время заканчивается внешний период безопасности. Это будет один из самых безопасных стадионов. Здесь будет более 2000 видеокамер, двойной периметр безопасности", - приводят слова Собянина российские СМИ.

Напомним, что в "Лужниках" пройдет три матча группового этапа Чемпионата Мира-2018, один поединок 1/8 финала, один из полуфиналов и финал.

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