Мэр Парижа обратилась к Неймару

Мэр Парижа Анн Идальго считает, что форвард ПСЖ Неймар сможет вернуть любовь болельщиков, если поможет команде выиграть Лигу Чемпионов.

"Неймар должен помочь нам победить в Лиге Чемпионов. Парижане его очень хорошо приняли. Конечно, сейчас ему будет непросто с фанатами, но если он даст нам то, что может дать настоящий Неймар, думаю, что болельщики его простят. Парень, мы тебя очень любим", - сказала политик.

Напомним, что минувшим летом Неймар пытался уйти в "Барселону", но клубы не смогли договориться о трансфере.

Также стоит отметить, что после перехода бразильца в ПСЖ команда ни разу не проходила далее 1/8 финала ЛЧ.

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