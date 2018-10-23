Мэр Рима сделала заявление об аварии в метро



Мэр Рима Вирджиния Раджи высказалась об инциденте в римском метро, в результате которого пострадали болельщики ЦСКА.

"По словам свидетелей, люди на эскалаторе танцевали и прыгали. Мы намерены разобраться в произошедшем и помочь пострадавшим. Рим сделает все для них и для их семей", - приводит слова Раджи SportMediaset.

Напомним, что в метро резко ускорился эскалатор.

Ранее сообщалось, что семеро фанатов ЦСКА были госпитализированы с тяжелыми травмами, одному из них ампутируют ногу.

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