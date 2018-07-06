Мэр Сочи: "Ливень не затронул стадион, матчу Россия - Хорватия ничто не угрожает"

Мэр Сочи Анатолий Пахомов дал понять, что неблагоприятные погодные условия не помешают проведению четвертьфинального матча ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии.

"Прошёл действительно большой ливень, подтопило дорогу. Но матчу ничто не угрожает. В Сочи светит солнце - всё высохло. Есть небольшая пробка. Ливень не затронул стадион совершенно - Сочи длинный же" - сказал мэр.

Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится 7 июля в 21:00 по московскому времени. | http://soccernews.ru