Мерино перешёл в "Ньюкасл"

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Мерино перешёл в "Ньюкасл"

"Ньюкасл" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника дортмундской "Боруссии" Микеля Мерино.

"Сороки" арендовали 21-летнего испанца на один год. Пока неизвестно, есть ли у английского клуба право выкупа футболиста по завершении следующего сезона.

Мерино перешёл в "Боруссию" летом 2016 года, сыграл 9 матчей, результативными действиями не отличался.

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