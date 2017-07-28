Мерино перешёл в "Ньюкасл"

"Ньюкасл" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника дортмундской "Боруссии" Микеля Мерино.

"Сороки" арендовали 21-летнего испанца на один год. Пока неизвестно, есть ли у английского клуба право выкупа футболиста по завершении следующего сезона.

Мерино перешёл в "Боруссию" летом 2016 года, сыграл 9 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Ньюкасл" предложил 28 миллионов евро за полузащитника Маккарти. | http://soccernews.ru