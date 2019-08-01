Мэрия Москвы выступила с заявлением по поводу переноса матча "Динамо" - "Спартак"

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Мэрия Москвы выступила с заявлением по поводу переноса матча "Динамо" - "Спартак"

Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко заявил, что столичное дерби между "Динамо" и "Спартаком" не будет переноситься на другую дату.

"Игра состоится в намеченное время, никаких переносов не планируется", - сказал чиновник.

Напомним, что перенести дерби просило МВД России. В ведомстве отмечали, что силовики не смогут должным образом обеспечить безопасность на матче в связи с привлечением большого числа сотрудников для работы на акциях протестов оппозиции.

Матч "Динамо" - "Спартак" состоится в ближайшую субботу в 19:00 по московскому времени.

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