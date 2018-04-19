Меркадо: "Если я ударю Месси, я не смогу вернуться в Аргентину"

Теги севильягабриэль меркадолионель мессибарселона

Меркадо: "Если я ударю Месси, я не смогу вернуться в Аргентину"Защитник "Севильи" Габриэль Меркадо поделился ожиданиями от финала Кубка Испании, в котором его команда уже в эту субботу сыграет против каталонской "Барселоны".

"Если я ударю Месси, я не смогу вернуться в Аргентину. Его невозможно остановить. Он по-прежнему хочет играть в футбол. Он всегда нацелен на ворота, что доставляет неудобства сопернику. Он - лучший, безо всяких оговорок. Он появляется на всех участках поля, бьет по воротам и раздает передачи...

В субботу у нас будет много оборонительной работы, мы должны сыграть идеально. У нас есть мечта о трофее, и этого у нас никто не отнимет", - цитирует 31-летнего бека AS.

Напомним, Монтелла оценил шансы "Севильи" на попадание в еврокубки. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 33 71
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 33 65
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 33 51
7 Севилья 33 48
8 Жирона 33 47
9 Хетафе 33 45
10 Сельта Виго 33 44
11 Реал Сосьедад 33 43
12 Эйбар 33 43
13 Атлетик Бильбао 33 40
14 Леганес 33 39
15 Алавес 33 38
16 Эспаньол 33 36
17 Леванте 32 31
18 Депортиво Ла-Корунья 33 27
19 Лас Пальмас 32 21
20 Малага 32 17
Полная таблица

топ-5 тегов