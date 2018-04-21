Меркадо: "Месси нереально остановить даже с нарушением правил"

Защитник "Севильи" Габриэль Меркадо признал, что ему будет непросто противостоять форварду "Барселоны" Лионелю Месси.

Сегодня команды сыграют в финале Кубка Испании.

"Месси почти нереально остановить, даже с нарушением правил. Он просто встает и продолжает играть, потому что хочет играть в футбол, хочет бить по воротам и забивать. Это лучший игрок в мире, он способен забивать из любой позиции, всюду успевает на поле. Мы должны быть особенно сильны в обороне. Мечтаем выиграть Кубок и знаем, как должны действовать", - сказал он. | http://soccernews.ru