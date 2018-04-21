Меркадо: "Месси нереально остановить даже с нарушением правил"
Защитник "Севильи" Габриэль Меркадо признал, что ему будет непросто противостоять форварду "Барселоны" Лионелю Месси.
Сегодня команды сыграют в финале Кубка Испании.
"Месси почти нереально остановить, даже с нарушением правил. Он просто встает и продолжает играть, потому что хочет играть в футбол, хочет бить по воротам и забивать. Это лучший игрок в мире, он способен забивать из любой позиции, всюду успевает на поле. Мы должны быть особенно сильны в обороне. Мечтаем выиграть Кубок и знаем, как должны действовать", - сказал он. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|71
|3
|Реал Мадрид
|33
|68
|4
|Валенсия
|34
|66
|5
|Бетис
|33
|55
|6
|Вильярреал
|33
|51
|7
|Хетафе
|34
|48
|8
|Севилья
|33
|48
|9
|Жирона
|33
|47
|10
|Сельта Виго
|34
|45
|11
|Реал Сосьедад
|33
|43
|12
|Эйбар
|34
|43
|13
|Атлетик Бильбао
|33
|40
|14
|Леганес
|34
|40
|15
|Алавес
|33
|38
|16
|Эспаньол
|33
|36
|17
|Леванте
|33
|34
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|34
|28
|19
|Лас Пальмас
|33
|21
|20
|Малага
|33
|17