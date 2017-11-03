Меркадо не сыграет с "Барселоной"

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Меркадо не сыграет с "Барселоной"

Защитник "Севильи" Габриэль Меркадо не поможет своей команде в матче 11-го тура испанской Примеры против "Барселоны".

Как сообщает официальный сайт андалусийского клуба, 30-летний аргентинец не успевает восстановиться после травмы подколенного сухожилия к поединку с "сине-гранатовыми".

Напомним, что матч "Барселона" – "Севилья" состоится в субботу в 22:45 по московскому времени. 

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