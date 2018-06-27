Меркадо: "Нет никого, кто так хотел выиграть, как Аргентина"

Защитник сборной Аргентины Габриэль Меркадо пообщался с журналистами победы над Нигерией (2:1) в матче ЧМ-2018.

Победа позволила команде выйти в плей-офф.

"Все получилось так, как мы хотели. Как я уже говорил раньше, нет никого, кто так хотел выиграть, как мы.

Мы уже пережили очень многое на чемпионате мира. Но все же смогли выйти в плей-офф", – сказал Меркадо.

Напомним, Роналду оценил выступление сборной Португалии на ЧМ-2018. | soccernews.ru