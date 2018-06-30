Меркадо выводит сборную Аргентины вперёд в матче с Францией

Сборная Аргентины выходит вперёд в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Франции.

В самом дебюте второго тайма, на 48-й минуте отличился защитник Габриэль Меркадо, подкорректировавший то ли прострел, то ли удар Лионеля Месси.

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