Меркадо выводит сборную Аргентины вперёд в матче с Францией

Теги аргентинафранциягабриэль меркадолионель месси

Меркадо выводит сборную Аргентины вперёд в матче с Францией

Сборная Аргентины выходит вперёд в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Франции.

В самом дебюте второго тайма, на 48-й минуте отличился защитник Габриэль Меркадо, подкорректировавший то ли прострел, то ли удар Лионеля Месси.

Не пропустите небольшой отчёт о событиях первого тайма этого матча. | http://soccernews.ru

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