Меркель высказалась о позиции Киммиха в вопросе вакцинации

1 Теги бавария мюнхенйозуа киммихкоронавирус

Меркель высказалась о позиции Киммиха в вопросе вакцинацииФото: инстаграм Киммиха/Автор неизвестен

Временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель поделилась мнением о решении хавбека мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммиха отказаться от вакцины от коронавируса.

Киммих рассказал, что пока не привился, потому что сомневается из-за долгосрочных последствий вакцины. Но при этом, как он сказал, не отрицает сам факт существования вируса и не против вакцинации.

"Интересны мотивы, которыми он оправдывает решение. Есть очень хорошие фактические и общедоступные аргументы, отвечающие на его вопросы и сомнения. Может быть, Киммих еще подумает об этом. Он известен как очень рефлексирующий футболист", – сказала Меркель.

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